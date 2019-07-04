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KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu

KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu

Memur olma hayali kuran binlerce vatandaşın beklediği KPSS sınavı 2019 için geri sayım başladı. 3 farklı oturumlar yapılacak olan KPSS sınav tarihleri araştırılıyor. KPSS Alan bilgisi 20 -21 Temmuzda, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 14 Temmuz'da, 2019 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı 14 Temmuz'da yapılacak.

Memurluk hayalini gerçekleştirmek ve KPSS sınav tarihlerini araştıran binlerce vatandaş için ÖSYM KPSS sınav takvimini netleştirdi. KPSS Alan bilgisi 20 -21 Temmuzda, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 14 Temmuz'da, 2019 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı 14 Temmuz'da yapılacak. KPSS sınav giriş belgeleri ve KPSS sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri net olarak bildirildi. KPSS sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde düzenleyecek. 

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Yapılan açıklamaya göre sınavın süresi 130 dakika olacak. Tarihlerin açıklanmasıyla birlikte adaylar KPSS sınav yerlerini sorgulamaya başladı.

Memur adayları, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç Başvuru tarihi: 28 Mayıs 2018.

Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.

Sınav günü 28 Temmuz

2019 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.

Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.

Sınav günü 14 Temmuz

2019 KPSS sonuçları 29 Ağustos'ta duyurulacak.

LİSE KPSS SINAVI NE ZAMAN OLACAK:  Kamu kurumlarında görev yapabilmek için ÖSYM'nin düzenlediği ortaöğretim yani lise KPSS sınavı ve önlisans KPSS sınavı ne zaman olacak? Lise ve ön lisans mezunu adaylar 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi. Buna göre lise ve ön lisans mezunları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2 yılda bir yapılmaktadır.  Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik yapılacak KPSS 2020 yılında gerçekleştirilecek. 2020 yılında yapılacak KPSS için başvurular önümüzdeki yılın ortalarında alınacak ve sınavlar Ekim-Kasım aylarında yapılacak.

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