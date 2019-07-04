Adana'daki yurt yangını faciası davasında karar

ADANAnın Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci, 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili 18 sanığın tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı. 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Aladağ'da, 29 Kasım 2016'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi.

18 sanık yargılanıyordu

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıkların tamamı tahliye edildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı 18'e yükseldi. 12 kişinin öldüğü yurt ise yıkıldı.