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Bakan Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Marinov ile telefonda görüştü

Bakan Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Marinov ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Bakan Soylu, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve Zehra Sarar çiftinin evinin soyulması ile bağlantılı olan ve Bulgaristan’da yakalanan 6 kişinin iade edilmesinden ötürü Bulgar mevkidaşına ve Bulgar emniyet yetkililerine teşekkür etti. Bakan Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanlığının 140. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik ve iyi dileklerini de iletti. Görüşmede iki bakan ayrıca iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam etmesi yönündeki kararlılıklarını tekrar dile getirdi. 

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