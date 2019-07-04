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TÜSİAD'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret!

TÜSİAD'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ziyarette bulunan TÜSİAD heyeti adına açıklama yapan Başkan Simone Kaslowski, "Başkanımızın ortaya koyduğu yönetim tarzı Türkiye kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Kaslowski, Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin, Bahadır Balkır ve TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 23 Haziran seçiminin ardından tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Makam odasından gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısına geçildi. 

TÜSİAD'dan destek

TÜSİAD Heyeti adına konuşan Kaslowski, “Yeni seçilmiş olan belediye başkanımızı tebrik etmek için buraya geldik. İstanbul, fevkalade önemli bir şehir, kültürel mirası ve ekonomideki yeriyle Türkiye’nin ekonomisinin üçte birinden fazlasını temsil ediyor. Dolayısıyla Türkiye’nin kalkınmasında çok önemli bir yeri var. Biz de bu konuda TÜSİAD olarak çalışma gruplarımızla ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla beraber bu kalkınmasında da yer almak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Başkanımızın da ortaya koymuş olduğu şeffaflık, yönetim tarzı, kurumsallaşmaya yönelik olan adımları da Türkiye kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacağından da şüphemiz yok” dedi. 

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