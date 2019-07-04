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İzmir'de düğüne gelenlere ikram etti! 6 bin 732 lira ceza yedi

İzmir'de düğüne gelenlere ikram etti! 6 bin 732 lira ceza yedi

İZMİR'de düğün sahibi S.K.'ye misafirlere sahte içki ikram ettiği için 6 bin 732 lira idari para cezası kesildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde düğünün sahibi S.K'nin, misafirlere sahte içki ikram ettiği ihbarı üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Belirtilen adresi kontrol eden ekipler, çeşitli büyüklükte 82 şişe sahte rakı ele geçirdi. Ekipler, düğün sahibi S.K'ye ise 6 bin 732 lira idari para cezası kesti.

Halk sağlığının korunması, sahte alkol ve tütün mamullerinin tüketiminden dolayı oluşabilecek zararların önlenmesi, insan hayatını tehlikeye sokan ve ülke ekonomisini zarara sokan sahte ve kaçak içki ile sigarayla mücadelenin devam edeceği bildirildi.

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