MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp oldu

Merkez Hakem Kurulu yeni başkanı Zekeriya Alp oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in göreve gelmesinin ardından MHK'de beklenen değişiklik gerçekleşti. Yusuf Namoğlu’nun yerine Şubat ayında göreve gelen Sabri Çelik gitti. Merkez Hakem Kurulu yeni başkanı Zekeriya Alp oldu.

Yardımcısı Serdar Tatlı

MHK'de Zekeriya Alp'in yardımcılığını Serdar Tatlı üstlenecek. Zekeriya Alp, 2012 yılında Yıldırım Demirören döneminde 2 yıl MHK Başkanlığı yapmıştı.

Zekeriya Alp kimdir?

1 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zekeriya Alp, futbola Feriköyspor'un alt yapısında başladı. Alp, iki sene burada top koşturduktan sonra 1968 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Futbolu bırakana kadar Beşiktaş'ta forma giyen Zekeriya Alp, siyah beyazlı takımla 204 lig maçında forma şansı buldu. Stoper mevkisinde oynayan Alp, 22 kez de A Milli Futbol Takımımız'ın formasını terletti. Zekeriya Alp, futbolu bıraktıktan sonra çeşitli gazetelerde ve televizyon kanallarında futbol yorumculuğu yapıp, spor yöneticiliği de yaptı.

2014 yılında istifa etmişti

TFF'de Levent Bıçakçı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcülüğü görevinde de bulundu. Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığı zamanında MHK Başkanı olan Alp, 2014 yılında kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.