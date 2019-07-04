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Fransa'da restorandan çalındı! Değeri 600 bin euro

Demirören Haber Ajansı
Fransa'da restorandan çalındı! Değeri 600 bin euro

Fransa'da lüks bir restoranın mahzeninden tünel kazılarak 150 şişe şarap çalındı. Çalınan şarapların toplam değerinin 600 bin euro olduğu bildirildi.

Fransa’da bir restoranın mahzenine tünel kazan hırsızlar, yaklaşık 600 bin euroluk (950 bin lira) şarapları çaldı.

Olay, Paris’te lüks bir restoran olan Maison Rostang’da meydana geldi. Restoran çalışanları, Pazartesi günü işe geldiklerinde mahzende bir delik gördü.

Deliğin 50 cm çapında olduğu ve hırsızların tünel kazarak mahzene ulaştıkları ifade edildi.‘Petrus’, ‘Romanee Conti’ gibi pahalı ve ünlü markaların bulunduğu 150 şişe yıllanmış şarabın çalındığı belirtildi.

Polis, çalınan şarapların toplam değerinin yaklaşık 600 bin euro olduğunu söyledi.

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