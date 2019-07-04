Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın hastaneye kaldırıldı

Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de hastaneye kaldırıldı.

Evinde rahatsızlandığı belirtilen Saygın, yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Saygın'ın akciğerlerinden kaynaklanan bir rahatsızlığı olduğu, solunum yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Işılay Saygın, Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev yapmıştı. 51. (Tansu Çiller), 52. (Tansu Çiller), 54. (Necmettin Erbakan) ve 55. (Mesut Yılmaz) Türkiye Hükûmetlerinde ise, devlet bakanılığı görevinde bulundu.