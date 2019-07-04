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Erdoğan'ın vekillerle toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama!

Erdoğan'ın vekillerle toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu bir AK Parti geleneğidir. Şimdi de ilk toplantı bugün başlamış oldu" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"En büyük yanlışlardan biridir"

Çelik, Birleşmiş Milletler'in (BM) YPG/PKK ile imzaladığı eylem planına ilişkin ''Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur. Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili. BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

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