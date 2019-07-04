HABER /  POLİTİKA

CHP'li Vekil Tanrıkulu'ndan cezaevindeki Demirtaş'a ziyaret!

CHP'li Vekil Tanrıkulu'ndan cezaevindeki Demirtaş'a ziyaret!

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşen CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ın moralinin iyi olduğunu belirtti.

Tanrıkulu, "Bu arada, bana da çok büyük bir sürprizi oldu, benim bir portremi yapmış. Onu da sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Hemen onaylanmıştı

Tanrıkulu, "16 ve 17 Temmuz'da Ankara'da duruşması var. 18 Eylül'de Strasbourg'da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, Büyük Daire önünde duruşması olacak. Onlardan konuştuk. Selahattin Demirtaş, daha önce 7 Eylül 2018 tarihinde, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 2013 Newrozunda İstanbul Kazlıçeşme'de yaptığı konuşmadan dolayı mahkûm edilmişti ve bu mahkumiyet, İstinaf Mahkemesi tarafından hemen onaylanmıştı." diye konuştu.

"Kaftancıoğlu ile Demirtaş'ı yargılayan heyet aynı"

Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Demirtaş'ı yargılayan heyetin aynı olduğunu vurguladı: Selahattin Demirtaş'a verdikten sonra olduğu gibi o heyeti aldılar, 37 Ağır Ceza Mahkemesi yaptılar. Bu mahkeme Barış Akademisyenlerine, Çağdaş Avukatlar Derneği avukatlarına çok ağır cezalar verdi. Sözcü davası bu mahkemeye düştü, düşürüldü. Ve Canan Kaftancıoğlu mahkemesi bu heyete düştü, düşürüldü. O heyet, adil ve dürüst olmayan bir yargılama sonucunda, tamamen ifade özgürlüğü kapsamında kalması gereken ifadeler nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza verdi ve bu ceza kesinleşmişti. 4 yıl 8 ay ceza, o maddenin tarihinde, yani propaganda maddesinin tarihinde verilmiş en yüksek cezaydı.

"5 yıldan fazla vermediler ki Yargıtaya gitmesin"

O ceza, 5 yıldan fazla vermediler ki Yargıtaya gitmesin, hemen kesinleşsin. Böyle bir ceza mühendisliği yapılmıştı. Ayrıca, Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde 70-80 fezlekeden yargılanıyor. Onların da tümü, Parlamentoda yaptığı konuşmaların dışarıda yapılmasından ibaret.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Foto Galeri Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa'da restorandan çalındı! Değeri 600 bin euro
Fransa'da restorandan çalındı! Değeri 600 bin euro
4 aydır tedavi görüyordu! 2 çocuğunu kaybetmişti
4 aydır tedavi görüyordu! 2 çocuğunu kaybetmişti
Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın hastaneye kaldırıldı
Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın hastaneye kaldırıldı
İzmir'de düğüne gelenlere ikram etti! 6 bin 732 lira ceza yedi
İzmir'de düğüne gelenlere ikram etti! 6 bin 732 lira ceza yedi
MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp oldu
MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp oldu
Akdeniz'de 70 kişilik sığınmacı teknesi battı! 4 kişi kurtarıldı
Akdeniz'de 70 kişilik sığınmacı teknesi battı! 4 kişi kurtarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Mahkeme Türkiye'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti
Mahkeme Türkiye'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti
Maden suyundan kozmetik ürünü elde edildi! Satışa sunulmayı bekliyor
Maden suyundan kozmetik ürünü elde edildi! Satışa sunulmayı bekliyor
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Bakan Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Marinov ile telefonda görüştü
Bakan Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Marinov ile telefonda görüştü
TÜSİAD'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret!
TÜSİAD'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret!
Lark kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Lark kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Monchi'den Fatih Terim'i üzecek Banega sözleri
Monchi'den Fatih Terim'i üzecek Banega sözleri
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik
Yorumlar 2 yorum