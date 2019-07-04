Eljif Elmas transferinde sürpriz gelişme! İspanyollar İstanbul'a geldi

Eljif Elmas Atletico Madrid'e yakın. İspanyol kulübünün yöneticileri genç oyuncunun transferini bitirmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa kulüplerinin gözde isimlerinden Eljif Elmas, İspanya yolcusu. Atletico Madrid'in yöneticileri genç oyuncunun transferini bitirmek için İstanbul'a geldi.

15 milyon eurodan aşağıya satılmayacak

İspanyol kulübü, Eljif Elmas'ı almak için Fenerbahçe'nin kapısını çalmak için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulüp 15 milyon eurodan aşağıya 19 yaşındaki yıldızını satmaya sıcak bakmıyor.

Napoli 15 milyon euroyu gözden çıkardı

Öte yandan İtalyan basını, Napoli'nin Eljif transferinde ısrarcı olduğunu yazdı. Carlo Ancelotti'nin takımda görmek istediği genç futbolcu için İtalyan kulübün 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Yönetim, resmi teklifi bekliyor.