Yozgat'ta üretiliyor! 150 ton meşe ağacından 30-40 ton elde ediliyor

Bir işçinin maliyeti 100-150 TL: Yılda 150 tondan 35-40 ton meşe kömürü elde ediyoruz. Bir işçinin maliyeti 100-150 TL arasında değişiyor. Mazot ve ulaşım maliyetimiz çok yüksek. Orman köylüsünün kestiği odunları ihale ile alıyoruz. Bunları 'torluk' adı verilen bir istifleme şekliyle istifleyip, odunların üzerini saman ve kum ile örtüyoruz.