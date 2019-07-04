Yozgat'ta üretiliyor! 150 ton meşe ağacından 30-40 ton elde ediliyor
Çeşitli illerden Yozgat'a gelen mevsimlik işçiler, Çayıralan ilçesindeki meşe ağacı ormanından topladıkları odunları yakıp her yıl tonlarca mangal kömürü üretiyor.
Yıllardır Nisan ayında Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gelen işçiler, Kasım ayına kadar meşe ağacından mangal kömürü üreterek sezonluk çalışmalarını sürdürüyor. Peki yapımı uzun ve bir o kadar da zahmetli olan mangal kömürü, nasıl üretiliyor?
Meşe mangal kömürü için ilk olarak saman ve toprakla örtülü ‘torluk’ isimli ocak kuruluyor. Ocakta meşe odunu yakılarak kömür haline getiriliyor. İşçilerin bin bir meşakkatle ürettikleri mangal kömürü, daha sonra kamyonlara yüklenerek Antalya, Adana, Gaziantep ve İç Anadolu Bölgesi'nin birçok iline gönderiliyor.
150 ton meşe odunu toplanıyor: Çayıralan’da kurulan kömür üretim tesisinde 7 ailenin çalıştığını söyleyen işletme sahibi Abdülhamit Dinç, "Bir sezonda belirlenen bölgelerde 150 ton civarı meşe odunu toplanıyor." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti;
Bir işçinin maliyeti 100-150 TL: Yılda 150 tondan 35-40 ton meşe kömürü elde ediyoruz. Bir işçinin maliyeti 100-150 TL arasında değişiyor. Mazot ve ulaşım maliyetimiz çok yüksek. Orman köylüsünün kestiği odunları ihale ile alıyoruz. Bunları 'torluk' adı verilen bir istifleme şekliyle istifleyip, odunların üzerini saman ve kum ile örtüyoruz.