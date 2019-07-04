Mansur Yavaş Moskova'da mevkidaşının onur konuğu oldu
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’ın davetlisi olarak ilk resmi yurt dışı ziyaretini Rusya’ya yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 9. Moskova Kentsel Forumu’na katıldı.
Dünyaca ünlü birçok belediye başkanının katıldığı forumda Başkan Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile 2019 ile 2021 yıllarını kapsayan iş birliği protokolünü de imzaladı.
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Ankara ve Moskova hattı canlanacak
Kardeş kent olan Ankara ve Moskova, yeni iş birliği protokolü ile iki yıl boyunca altyapıdan ulaşıma, ticaretten turizme kadar birçok alanda birlikte çalışacak.
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Moskova Kentsel Forumu’nda özellikle büyük kentlerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırılırken, bu yıl ki forumun ana teması ise "Yaşam Kalitesi” ve “Daha iyi bir kent için projeler" olarak belirlendi.
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Başkan Yavaş ve Moskova Belediye Başkanı Sobyanin tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile Ankara ve Moskova hattı daha da canlanacak.
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