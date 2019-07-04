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65 yaş kartı iptal edilecek mi? BELBİM'den açıklama geldi

65 yaş kartı iptal edilecek mi? BELBİM'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELBİM, son zamanlarda '65 yaş kartı iptal edilecek' haberleri üzerine bir açıklama yaptı.

BELBİM internet haber siteleri ve sosyal medyada çıkan '65 yaş kartı iptal edilecek' iddialarına ilişkin duyuruda bulundu.

Açıklamada şunlar denildi:

"Son günlerde bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada '65 yaş üstü kartı iptal edilecek' gibi gerçek dışı söylentiler çıkması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. 

65 Yaş kartı ile hali hazırda 985 bin vatandaşımız toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanmaktadır. 

65 yaş kartı hala aktif olarak kullanılmakta olup vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etmek isteriz. 

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