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Çalışanına tecavüzden tutuklanmıştı! Kamu veya vakıf üniversitesinde çalışamayacak

Demirören Haber Ajansı
Çalışanına tecavüzden tutuklanmıştı! Kamu veya vakıf üniversitesinde çalışamayacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan, ardından tahliye edilen Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B'ye 'kamu görevinden çıkarma' cezası verdi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan B, geçen nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde birlikte çalıştığı veteriner Ç.B'ye tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklandı. Hasan B'nin avukatının tahliye talebi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 2 kez reddedildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Ramazan Bayramı öncesi Hasan B'nin resen tahliyesine karar verdi. Hasan B, tahliye edildikten sonra 18 Haziran'da, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne emeklilik dilekçesi verdi. Üniversite yönetimi tarafından Hasan B'nin dilekçesi işleme koyularak, onayladı.

Oy birliği ile alındı

YÖK, tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan B.'nin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Hasan B'ye ilişkin kararın oy birliğiyle alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Son günlerde medyada geniş yer bulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B'nin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz ve saldırı fiillerine ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda; YÖK'te bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında, Prof. Dr. Hasan B'ye söz konusu fiiller nedeniyle 'kamu görevinden çıkarma' cezası verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir."

Hasan B'nin, bu ceza ile birlikte herhangi bir kamu kuruluşunda veya vakıf üniversitesinde çalışamayacağı bildirildi.

Emekliliği iptal olmayacak

Ankara Üniversitesi’nden alınan bilgiye göre, tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan B.'nin emekliliği iptal olmayacak. Üniversite yetkilisi, emeklilik hakkının anayasal hak olduğunu, emekliliğe hak kazanan kişi 'cinayet' suçlamasıyla cezaevine girse dahi, bu durumun emekli olmasının önünde bir engel olamayacağını ifade etti.

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