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iPhone 11'in tasarımı tartışma yarattı

iPhone 11'in tasarımı tartışma yarattı

Apple, Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtması beklenen iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerinin tasarımı tartışma yarattı.

Apple'ın yeni çıkacak olan iPhone 11'in ortaya çıkan görüntüsü kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Kamera dizilimi konusunda değişikliğe gitmesi düşünülen iPhone 11'in son fotoğrafları kullanıcıların umutlarını kırdı.

Ortaya çıkan görsellerdeki cihazda, 'Assistive Touch' benzeri sanal bir düğme görülüyor. Cihaza yakından bakıldığında yardımcı düğmenin yerinin değiştiği rahatlıkla fark ediliyor. Bu yüzden cihazın yalnızca bir prototip olmadığını, gerçek cihazların bu şekilde görüneceği düşünülüyor.

Telefonu arkasına bakıldığında ise birçok kullanının ağır bir şekilde eleştirdiği kamera dizilimi görülüyor. Yeni iPhone 11'in kamera tasarımın büyük olacağı görülüyor. Cihazda A13 yongası kullanılacağı düşünülüyor.

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