Galatasaray, Recep Gül'ün sözleşmesini uzattı kiraya verdi

Galatasaray, Recep Gül ile olan sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Recep Gül'ün sözleşmesini 2020/21 sezonuna kadar uzattı. Gül, Galatasaray'dan aylık 4 bin TL maaş ve oynayacağı maçlarda galibiyet primi olarak 20 bin TL alacak. Galatasaray, Recep Gül'ü, 80 bin euro satın alma opsiyonuyla Westerlo'ya kiraladığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Recep Gül'ün sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Oyuncu 2020-2021 sezonunda aylık net 4.000 TL maaş ve oynayacağı maçlarda 20.000 TL galibiyet başı primi kazanacak. Galatasaray SK: "Recep Gül'ün satışının gerçekleştirilmesi halinde satış karının %35'lik kısmı şirketimize ödeyecektir.''