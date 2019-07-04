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Melih Gökçek twitter'dan ifşa etti! İşte o ihale görüntüleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın ANFA'nın yaptığı bir ihalenin usulsüz yapıldığını ve bir firmaya eksik evrakla ihale verildiğini ileri sürdü.

Melih Gökçek, twitter'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve canlı yayınlanan ihalede şeffaf davranılmadığını ileri sürdü. Gökçek, canlı yayınlanan ANFA ihalesinde bir kişiye evraklarının eksik olmasına rağmen ihale verildiğini ileri sürdü.

Büyükşehir'in sosyal medyadan yayınlanan ihale görüntülerinde bir firma sahibinin ihale sonrası komisyona ihale evraklarının eksik olduğunu söylüyor.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Gökçek, ihalenin şeffaf olmadığını ileri sürdü. Gökçek'in "skandal" ifadesiyle paylaştığı görüntülerle ilgili Mansur Yavaş ise sessiz.

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