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CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

CHP'nin öğrencilerin KYK'ya olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiği araştırma önergesi, AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrencilerin KYK'ya olan kredi borçlarının ödenmesinin kolaylaştırılması için araştırma önergesi verdi.

Önergeye iyi parti'den destek
CHP'li Aydın'ın önergesine İYİ Parti de destek verdi ancak önerge AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

"Takdir sizlerin"
Aydın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu notu paylaştı;

"Gençlerimizin KYK'ya olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiğim araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Takdir sizlerin…"

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