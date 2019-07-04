Galatasaray Banega için yoğun mesai harcıyor

Galatasaray, özellikle kulübesini güçlendirmek adına önemli adımlar atarken, bütçesini aşmamaya özen gösterdi. Ryan Babel, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı, bonservis bedelsiz Aslan olurken, sadece Nijeryalı genç savunma oyuncusu Valentin Ozornwafor için eski kulübüne 300 bin euro ödeme yapıldı.

Yeni sezonda 3 kulvarda başarı hedefleyen teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamasına başladığı ve özellikle Ryan Babel'i zaman zaman kanatta zaman zaman forvette oynatmayı planladığı belirtiliyor.

Deneyimli teknik adam, birçok pozisyonda oynama becerisine sahip Jimmy Durmaz'ı ise joker olarak kullanacak.

Fatih Terim, yapılan takviyelere karşın, kurmaylarıyla toplantı üstüne toplantı gerçekleştirirken, gündemin ana maddeleri ayrılma ihtimali olan futbolcular ve gelecek yeni isimler...

Transfer bütçesi oluşturmak için satılması planlanan ancak sosyal medya hesabından 4 yıl daha kontratı bulunduğunu belirterek, kalacağını duyuran Mbaye Diagne konusu, sarı kırmızılıların transferde rotasını belirleyecek. Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 27 yaşındaki oyuncuyla takıma katıldığında bir görüşme yapılacak.

Gündemin diğer önemli maddesiyse arjantinli yıldız Ever Banega. Sevilla'nın transfer yapmadan oyuncu göndermek istememesinin yanı sıra idda edilen Fernando-Banega takasına sıcak bakmaması transferin gecikmesine sebep oldu. Galatasaraylı idareciler, bu sorunu çözmek için yoğun bir mesai harcıyor.