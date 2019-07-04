Avcı'nın eski öğrencisi Mahmut'u Beşiktaş'a istedi

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Mahmut Tekdemir'i kadroda görmek istediği gelen haberler arasında...

Beşiktaş'ta futbol şubesi yeniden yapılanıyor. Siyah beyazlılarda futbol A takımıyla altyapı bir arada hareket edecek. Gençleştirme operasyonu yapan Kara Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularla bire bir ilgilenecek. Özel bir sistem kurduran Avcı, tüm futbolcuların verilerini bilgisayar ortamında analiz ettirilmesini istedi.

Öte yandan Udinese'nin radarına giren Dorukhan Toköz için İtalyan ekibinin idarecileriyle temasta olan Beşiktaş, gelen teklifin yükselmesini umut ediyor.

Diğer taraftan transfer çalışmalarına ağırlık veren yönetim, anlaşmaya varılan oyuncuları kadroya dahil edebilmek için düğmeye bastı. Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Mahmut Tekdemir'i kadroda görmek istediği de gelen haberler arasında...