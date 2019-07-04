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PTT AŞ’den deniz postası hizmeti

PTT AŞ’den deniz postası hizmeti

179 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde kargo ve lojistik alanında hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Deniz Postası hizmetiyle sektöre yeni bir soluk getirecek. Dünyada benzer bir örneği bulunmayan hizmet sayesinde, karadaki işlemler denizde de yapılabilecek.

PTT AŞ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak çalışmaları sonucunda Mobilize PTT Taşıtları hizmete sunuluyor. Yeni başlanan uygulama ile Mobilize Deniz Taşıtlarında, karadaki PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler yapılabilecek. İstanbul merkezli başlayacak Deniz Postası hizmeti ihtiyaca göre yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaşanan turistik bölgelerde de müşterilerle buluşacak.

Müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet anlayışı sunan PTT AŞ, Deniz Postası hizmetini, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Kenan Bozgeyik’in ev sahipliğinde 5 Temmuz Cuma günü saat 11.00'da tanıtacak.

ptt
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