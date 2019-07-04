Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Babacan arasında bir görüşme olup olmadığına dair sorulan bir soruya cevap verdi

İbrahim Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

''Yeni ihtiyaçlar, yeni sınamalar ortaya çıktıkça sistemin güncellenmesi, yeni adımların atılması normaldir. Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili çalışma devam ediyor. Tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, onaylandığında Resmi Gazete'de yayımlanacaktır.''

Erdoğan-Babacan görüşmesi açıklaması

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar.