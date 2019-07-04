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20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Ajansı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları 'meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile bakanlığın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilecek.

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