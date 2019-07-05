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Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı

Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in istediği Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı.

Transferin gözde ismi Vedat Muriqi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada takımda kalacağını açıkladı. "Sözleşmem bitene kadar kulübümde kalacağım" diyen Kosovalı golcü oyuncu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu gün akşam saatlerinde Kulüp Başkanım sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı olması sebebi ile sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım."

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