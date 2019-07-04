Bursa'da eşini öldüren şahıs pişman olduğunu söyledi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bir yıl önce evden kaçan kızı ile görüşmek istediği için tartıştığı eşi Filiz Kurtuluş'u (49) öldüren Hamdi Kurtuluş, çıkarıldığı mahkemede pişman olduğunu söyledi. Tutuklanan Kurtuluş, cezaevine gönderildi.

BURSA’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesinde bir sitede önceki gün meydana gelen olayda; Hamdi Kurtuluş, yaklaşık 1 yıl önce evden kaçan ve iddiaya göre evlatlıktan reddettiği kızıyla görüşmek istediğini belirten eşi Filiz Kurutuluş ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hamdi Kurutuluş, evde bulunan pompalı tüfekle eşine 3 el ateş etti.

Kanlar içinde kalan Filiz Kurutuluş, olay yerinde hayatını kaybederken, Hamdi Kurtuluş oğlu B.K.’yı arayarak, "Anneni öldürdüm, gel" dedi.

Hamdi Kurtuluş, oğlu ile görüştükten sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

"Tetiği çektikten sonra ne oldu hatırlamıyorum, pişmanım"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamdi Kurtuluş, savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Hamdi Kurutuluş, eşiyle sürekli tartıştıklarını belirterek, “Olay sabahı yine tartışmaya başladık. Tartışmamızın birçok sebebi vardı. Kızımla görüşmek istemesi de buna dahil. Tartışma sırasında bana hakaret etti. Ben de sinirlerime hakim olamayarak evdeki pompalı tüfekle eşimi vurdum. Tetiği çektikten sonra ne oldu hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.

Hamdi Kurutuluş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.