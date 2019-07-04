HABER /  DÜNYA

AP üyeleri başkanlık anlaşmasından rahatsız

Anadolu Ajansı
AP üyeleri başkanlık anlaşmasından rahatsız

Avrupa Parlamentosu üyeleri, liste başı adaylar göz ardı edilerek yeni başkan adaylarının seçilmesiyle ilgili ciddi çekincelerinin bulunduğunu duyurdu.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin liderlerinin temel kurumlara atanacak başkanlar üzerinde vardığı anlaşmadan memnun olmadıklarını duyurdu.

AP üyeleri, Strazburg'da düzenlenen Genel Kurulda AB Liderler Zirvesi'nden çıkan başkanlık paketini ele aldı.

Oturumun ardından yapılan yazılı açıklamada, "AP üyelerinin, liste başı adaylar göz ardı edilerek yeni başkan adaylarının seçilmesiyle ilgili ciddi çekinceleri bulunuyor" ifadesine yer verildi.

"Spitzenkandidat sürecinin uygulanmaması üzüntü verici"

Açıklamada, üyelerin AB Komisyonu Başkanının AP'deki siyasi grupların liste başı adaylarından seçilmesini öngören Spitzenkandidat sürecinin uygulanmamasından üzüntü duyduğu belirtildi.

AB Konseyinin, Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve komisyonda başkan yardımcılarının atanmasına müdahil olarak 'yetkisini aştığı' kaydedilen açıklamada, Doğu Avrupa ülkelerinin üst düzey pozisyonlarda temsil edilmediğine ve tüm sürecin hukukun üstünlüğüne saygı duymayan bazı üye ülkeler tarafından şekillendirildiğine dikkat çekildi.

AB liderleri günler süren müzakerelerinin ardından, AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Belçika Başbakanı Charles Michel, AB Yüksek Temsilciliğine İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde'ı aday göstermişti.

AB Komisyonu Başkanı ve AB Yüksek Temsilciliği pozisyonlarının AP üyelerinin oy çokluğuyla onaylanması gerekiyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Avcı'nın eski öğrencisi Mahmut'u Beşiktaş'a istedi
Avcı'nın eski öğrencisi Mahmut'u Beşiktaş'a istedi
İbrahim Kalın: S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak
İbrahim Kalın: S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak
Lille'in Yusuf Yazıcı için Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi
Lille'in Yusuf Yazıcı için Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi
Falçatayla boğazını kesti! 'Gerekirse idam edileyim'
Falçatayla boğazını kesti! 'Gerekirse idam edileyim'
Arjen Robben futbolu bıraktı
Arjen Robben futbolu bıraktı
Galatasaray Banega için yoğun mesai harcıyor
Galatasaray Banega için yoğun mesai harcıyor
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi
CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
Parliament kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Parliament kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Benzinde beklenen indirim yapıldı!
Benzinde beklenen indirim yapıldı!
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye enerji sektöründen 2. transfer! SOCAR eski CEO'su
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye enerji sektöründen 2. transfer! SOCAR eski CEO'su
Muratti kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Muratti kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Başörtüsü fahişelere mahsus demişti! 1 yıl hapis cezası aldı
Başörtüsü fahişelere mahsus demişti! 1 yıl hapis cezası aldı
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı temmuz zammı
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı temmuz zammı
Yorumlar 2 yorum