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Benzinde beklenen indirim yapıldı!

Benzinde beklenen indirim yapıldı!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre benzin fiyatlarına indirim yapıldı. Benzin fiyatları 5 Temmuz 2019 tarihinden (gece yarısı itibariyle) geçerli olacak.

Hafta başında 27 kuruş zam yapılan benzin fiyatlarına indirim yapıldı. Benzinin ton fiyatı 642 dolar seviyesinden 633 dolara geriledi.

4 Temmuz 2019 tarihinde gün içinde benzin indirimi bekleniyordu ve benzin fiyatlarına indirim resmileşti. 5 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada ise;

"Akaryakıt Fiyatlarında indirim

05/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere

Benzinde 11 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

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