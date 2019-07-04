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Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası

Anadolu Ajansı
Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası

ABD Başkanı Trump'ın 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer alması tartışma konusu olan vatandaşlık sorusu için başkanlık kararnamesi çıkaracağı iddia edildi.

Axios internet sitesinin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ülkede gelecek yıl yapılacak nüfus sayımlarında, "Vatandaş mısınız?" sorusunun yer alması için başkanlık kararnamesi çıkaracak. 

ABD Yüksek Mahkemesinin nüfus sayımlarında vatandaşlık sorusunu uygun bulmadığını anımsatan kaynaklar, Trump yönetimi avukatlarının, sorunun sayımlarda yer alması için alternatif yollar arayışına girdiğini belirtti.

Trump ile yargı arasında nüfus sayımı çekişmesi

Trump, 2020'de yapılacak nüfus sayımında, mutlaka vatandaşlık sorusuna yer vermek istediklerini açıklamış ancak konu yargı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesine kadar giden dava sürecinin sonunda mahkeme, nüfus sayımında vatandaşlık sorusunun eklenmesinin gerekçesinin net olmadığını, bu sebeple bu sorunun uygun bulunmadığını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı avukatı Kate Bailey, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Mahkemenin ilgili kararına uyacaklarını bildirmiş, buna göre gelecek yıl yapılacak nüfus sayımında katılımcılara vatandaşlık durumlarıyla ilgili herhangi bir soru sorulmayacağını kaydetmişti ancak ABD Başkanı Trump dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sorudan vazgeçtikleri yönündeki haberleri yalanlamıştı.

ABD'de her 10 yılda bir, ülke genelinde evlere posta yoluyla gönderilen anket formlarıyla yapılan nüfus sayımını, Ticaret Bakanlığına bağlı Nüfus İdaresi yürütüyor. 2020'den itibaren nüfus sayım sürecinin, büyük ölçüde internet üzerinden gerçekleştirileceği kaydediliyor.

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