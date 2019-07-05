HABER /  GÜNCEL

Camiye hırsızlık için girdiği iddia edilen şüphelilerin savunmasına bakın

ADANA'da bir camiye hırsızlık yapmak için girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler kendilerini "Allah'ın evinden hırsızlık mı yapacaktık? Yatmaya girdik." şeklinde savundu

Adana merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki Somuncu Baba Camisi'ne iki şüphelinin girdiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, camiye girmeye çalışan iki şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve polis aracına bindirilen şüpheliler, kendilerini, "Allah'ın evinden hırsızlık mı yapacaktık? Yatmaya girdik." şeklinde savundu.

Fatih Polis Merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzinde beklenen indirim yapıldı!
Benzinde beklenen indirim yapıldı!
Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası
Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası
Falçatayla boğazını kesti! 'Gerekirse idam edileyim'
Falçatayla boğazını kesti! 'Gerekirse idam edileyim'
Gürcistan Başsavcılığı: Protestocuların darbe girişimi engellendi
Gürcistan Başsavcılığı: Protestocuların darbe girişimi engellendi
AP üyeleri başkanlık anlaşmasından rahatsız
AP üyeleri başkanlık anlaşmasından rahatsız
Galatasaray'ın eski yıldızı Rodrigues Fenerbahçe'de!
Galatasaray'ın eski yıldızı Rodrigues Fenerbahçe'de!
ÖNCEKİ HABERLER
California'da 6,4 büyüklüğünde deprem
California'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Bülent Arınç, 18 bin TL'lik maaşıyla ne yapacağını açıkladı!
Bülent Arınç, 18 bin TL'lik maaşıyla ne yapacağını açıkladı!
Marlboro kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Marlboro kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!
Bursa'da eşini öldüren şahıs pişman olduğunu söyledi
Bursa'da eşini öldüren şahıs pişman olduğunu söyledi
Lark kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Lark kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Lille'in Yusuf Yazıcı için Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi
Lille'in Yusuf Yazıcı için Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Yorumlar