HABER /  SAĞLIK
ADV Muğla Marmaris'te 4 gece 5 gün aile oteli

Uzmanlar sıcak havalarda kan basıncı konusunda uyardı! İşte dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar sıcak havalarda kan basıncı konusunda uyardı! İşte dikkat edilmesi gerekenler

“Tansiyon hastalarının sıcak havalarda çok dikkatli olması gerekiyor” diyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, bu hastaların sıcak havalarda dikkat etmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Sıcak havalarda kan basıncının daha yakından izlenmesi gerektiğini ifade eden Nurtaç Özer, "İlk olarak Antihipertansif ilaçların sıcak hava aylarında azaltılmaması gerekir." dedi.

"Hava sıcaklığındaki değişikliklerinde tansiyonda dalgalanmalar olabilir." şeklinde konuşan Özer, açıklamalarına şöyle devam etti;

"Bu sebeple yaz döneminde kardiyoloji hekimince yapılacak ambulatuar kan basıncı (ABPM) cihazları ile tansiyondaki yükseklikler veya dalgalanmalar değerlendirilmelidir."

Kalp krizi tetiklenebilir
"Dalgalı tansiyon her ne kadar tüm hipertansiyon hastalarında inme riski oluştursa da özellikle 65 yaş üzerindeki hipertansiyonu olanlarda daha fazla risk teşkil etmektedir. Ayrıca yaşlılar, sıcak yaz sıcaklıklarının güneş yanığı ve sıcak çarpması gibi sağlık riskleri yaratabileceğini bilmelidir. Yüksek nem ile birlikte yüksek sıcaklıklar cilde daha fazla kan akışına neden olur ve bu da kalbin daha hızlı ve daha basınçlı çalışmasını gerektirir. Bu sebeple kalp krizi de tetiklenebilir. Özellikle nemli sıcak havalarda bol sıvı alımına dikkat edilmelidir. 50 yaşın üzerindeki kişiler, fazla kilolu olanlar veya kalp, akciğer veya böbrek koşulları olanlar, nemden daha fazla etkilenebilir” diye konuştu. 

basınç

Nurtaç Özer, kan basıncı konusunda alınabilecek önlemlerden ve ortaya çıkacak olumsuz belirtiler konusunda şunları söyledi:

“Baş ağrısı, yorgunluk, aşırı terleme, kas spazmları veya krampları, soğuk ve rutubetli cilt, şişmiş ayak bilekleri ve ayaklar, koyu idrar, mide bulantısı, baş dönmesi, nabız yükselmesi, çarpıntısı kendinizde veya sevdiklerinizde ortaya çıktıysa, sıcak stresine karşı derhal önlem alınmalıdır."

Daha serin alanlara gidin
"Bu durumda daha serin, klimalı veya gölgeli bir alana gidin ve bol miktarda sıvı için. Ayrıca serin bir duş almak veya banyo yapmak ve uzanmak iyi olacaktır. Nefes alabilen kumaşlardan yapılmış gevşek, hafif, açık renkli giysiler giyin. Düzgün takılmış, iyi havalandırılmış ayakkabılar ve terletmeyen çoraplar giyin. Güneş ve nemin genellikle yoğun olduğu 12.00-15.00 saatleri arasında dışarıda çok fazla zaman harcamaktan kaçının. Kalp sağlınız için iyi olacaktır.” 

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da gencin anahtarı evde unutması canına mal oldu
İstanbul'da gencin anahtarı evde unutması canına mal oldu
Rum Konseyinden Kıbrıs Rum Yönetimine Türkiye uyarısı!
Rum Konseyinden Kıbrıs Rum Yönetimine Türkiye uyarısı!
Meclis lokantasında çorbanın fiyatı 2 TL'ye çıkıyor
Meclis lokantasında çorbanın fiyatı 2 TL'ye çıkıyor
Başbağlar katliamı unutulmadı saldırıdan yaralı kurtulan muhtar tepkili
Başbağlar katliamı unutulmadı saldırıdan yaralı kurtulan muhtar tepkili
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert sözler
Camiye hırsızlık için girdiği iddia edilen şüphelilerin savunmasına bakın
Camiye hırsızlık için girdiği iddia edilen şüphelilerin savunmasına bakın
ÖNCEKİ HABERLER
Emniyet Teşkilatı 2019 atamaları açıklandı
Emniyet Teşkilatı 2019 atamaları açıklandı
California'da 6,4 büyüklüğünde deprem
California'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Benzinde beklenen indirim yapıldı!
Benzinde beklenen indirim yapıldı!
Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası
Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Falçatayla boğazını kesti! 'Gerekirse idam edileyim'
Falçatayla boğazını kesti! 'Gerekirse idam edileyim'
Ünlü manken Stephanie Cayo'nun ahlaksız teklifi ülkede olay oldu!
Ünlü manken Stephanie Cayo'nun ahlaksız teklifi ülkede olay oldu!
Yorumlar