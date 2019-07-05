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Adana'da cami hırsızlarının pişkinliği pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı
Adana'da cami hırsızlarının pişkinliği pes dedirtti

ADANA'da camide hırsızlığa gelen 2 kişi polis ekiplerine yakalanınca 'yatmaya geldik' dedi.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde devriye gezen polis ekipleri cami kapısının açık olduğunu görünce içeriyi kontrol etti. Camide 2 genç hırsızı yakalayan polis ekipleri hırsızları gözaltına aldı.

Olay, Çukurova İlçesine bağlı Mahfesığmaz mahallesi Somuncu Baba Albay Tahsin Ulu Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 2 genç camii içerisinde hırsızlığa girdi. Bu sırada devriye atan polis ekipleri caminin kapısının açık olduğu fark etmesi üzerine içeriyi kontrol ettiğinde 2 genci fark etti. Bunun üzerine 2 genç gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan gençler gülerek,” Yatmaya girdik” diyerek kendilerini savunması ise dikkat çekti. 

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