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Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi

Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi

Memur maaş katsayısıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Çalışanlar için temmuz-aralık 2019 döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tutarı belli oldu.

Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır.

Yüksek ücret alanlar için kıdem tazminatının bir tavan ücreti bulunuyor. Bu oran 6 ayda bir Ocak ve Temmuzda zamlanıyor. 2019’un Ocak-Haziran döneminde kıdem  6 bin 17 lira olarak uygulanan Kıdem Tazminatı tavan ücreti Temmuz ayında gelen zamla beraber 6 bin 380 liraya yükseldi.

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