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Kurban Bayramı yaklaşırken büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı belli oldu

Kurban Bayramı yaklaşırken büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı belli oldu

Kurban bayramı yaklaşırken herkesin merakla beklediği kurban fiyatları ile ilgili açıklama ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan'dan geldi.

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan: 

"Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanması öngörülüyor. Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor" 

"Hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyeleri inmesi mümkün olacaktır" 

"Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon dolaylarında da küçükbaş hayvan kesiliyor. Halihazırda Türkiye'nin yeterli stoku var, mevcut hayvan varlığı fazlasıyla yeterli".

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