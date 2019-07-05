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Sisi Hafter'e desteğini gönderdiği askeri konvoyla gösterdi fotoğraflar sızdı

Sisi Hafter'e desteğini gönderdiği askeri konvoyla gösterdi fotoğraflar sızdı

Mısır, Libya’yı ele geçirmeye çalışan, üstüne Türkiye'ye savaş ilan eden Halife Hafter’e olan desteğini artırıyor. Mısır’ın darbecisi Abdulfettah es-Sisi, Libya’nın El Cufra ve Bani Walid şehirlerine zırhlı araç konvoyu gönderdi. Zırhlı araçlara ait fotoğraflarsa basına sızdı.

Mısır’da darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Libya’da meşru hükümeti devirmeye çalışan general Hafter’e olan desteğini artırıyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Mısır, Bingazi aracılığıyla Libya’nın El Cufra ve Bani Walid şehirlerine zırhlı araç konvoyu gönderdi.

Batı kuklası Sisi’den Hafter’e büyük destek!
Abdülfettah es-Sisi, Mısır’da demokratik yöntemlerle seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimine darbe yapmıştı. Darbeyle 40 bin kişi keyfi olarak tutuklanmış, 529 kişi hakkında idam cezası verilmiş ve darbeye direnen 3 bin 510 kişi cuntacılar tarafından öldürülmüştü.

Sisi, şimdi Libya’yı iç savaşa sürükleyen, meşru hükümeti devirmeye çalışan, Türkiye’yi hedef almaya kalkan çetecilerin başındaki General Halife Hafter’e destek veriyor. 

General Halife Hafter’e bağlı güçler, 6 Türk vatandaşı gemiciyi alıkoymuş, ardından serbest bırakmıştı.

Son olarak Hafter güçleri, Libya’da Trablus’un doğusunda düzensiz göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezini vurmuş, saldırıda 40’tan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Hafter göçmenleri vurdu
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya’nın başkenti Trablus’a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısına ilişkin acil toplanma kararı aldı. Fakat konseyin saldırıyı kınayan ve ateşkes çağrısı yapan açıklaması ABD’nin engeline takıldı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının “savaş suçu niteliği taşıyabileceği” açıklamasında bulundu.

Türkiye, bu saldırının insanlık suçu olduğunu belirterek, uluslararası soruşturma çağrısı yaptı. Hemen ardından Avrupa Birliği, Almanya ve Fransa saldırıyı kınadı.

Kaynak: Kulisvar

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