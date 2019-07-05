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Ersun Yanal istedi Comolli reddetti! Volkan Demirel için son kararı Ali Koç verecek

Ersun Yanal istedi Comolli reddetti! Volkan Demirel için son kararı Ali Koç verecek

37 yaşındaki tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in takımda kalıp kalmayacağı konuşulurken, Damien Comolli'nin bu imzaya soğuk baktığı öğrenildi.

Ersun Yanal'ın takımda bir sezon daha görmek istediği Volkan Demirel'in Fenerbahçe bilmecesi sürüyor.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın transfer raporunda “Mutlaka takımda kalmalı” dediği tecrübeli eldivenle sözleşme uzatılmasına Damien Comolli'nin karşı çıktığı öğrenildi.

Skor'un haberine göre Fransız sportif direktörün takımdaki kaleci sayısının fazlalığı nedeniyle bu transfere soğuk bakması sonrası Başkan Ali Koç ve yönetim de kararsız kaldı.

volkan demirel

Son karar Ali Koç'un
Harun ve Ankaragücü'nden transferi an meselesi olan Altay ile yola devam edilmesinin daha doğru olduğunu düşünen Comolli, bu fikrini Başkan Ali Koç'a iletti.

Tecrübeli ismin Emre Belözoğlu ile takıma ağabeylik yapacağını düşünen Başkanvekili Semih Özsoy ise Yanal'ın raporunun dışına çıkılmaması ve Volkan'la sözleşme uzatılmasını istiyor. Yaşanan fikir ayrılığı sonrasında iki tarafı bir kez daha dinleyecek olan Başkan Ali Koç son kararı verecek.

internethaber

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