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Kamboçya'da öldürülen Türk'ün cenazesine eşi sahip çıkmadı

İhlas Haber Ajansı
Kamboçya'da öldürülen Türk'ün cenazesine eşi sahip çıkmadı

KAMBOÇYA'da çalıştırdığı işçi tarafından öldürülen Ercan Avcı'nın cenazesine eşi sahip çıkmadı.

Kamboçya'da hırsızlık yaptığı nedeniyle işten çıkarttığı çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürülen Ercan Avcı hayatını kaybetmişti. Avcı'nın eşi cenazeye sahip çıkmayarak yetkililere 'bir daha bizi bunun için rahatsız etmeyin' dediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 46 yaşındaki Ercan Avcı, Kamboçya'da çalıştırdığı iş yerlerinden birinde çalışan Halim Toker'i hırsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkardı. 11 Haziran Salı günü ise Halim Toker, Ercan Avcı’yı boğazından bıçaklayarak hastanelik etti. 6 gün boyunca yaşam savaşı veren Ercan Avcı, 17 Haziran Pazartesi günü hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olarak aranan Halim Toker kısa süre sonra yakalandı. Toker çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

“Kardeşimin karısı cenazeye sahip çıkmadı” 
Ercan Avcı’nın ağabeyi Şeref Avcı, kardeşinin karısının cenazeye sahip çıkmadığını dile getirdi,”Konsolosluktan kardeşimin karısı Ç.A.’yı aradıkları zaman cevap olarak, ’Bizi bir daha bunun için aramayın, bizi rahatsız etmeyin’ dediğini öğrendik. Cenaze ile şimdiye kadar hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Daha sonra kardeşime ait malları, kardeşim hastanede henüz ölmemişken satılığa çıkarttı. Hiçbir şeylerini üstlenmiyor, biz bu olayın peşindeyiz” ifadelerini kullandı. 

Telefonlara cevap vermiyor
Şeref Avcı, "Kardeşimin eşine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, aradığımızda telefonlarımıza cevap vermiyor” dedi. Ercan Avcı’nın cenazesi ağabeyi Şeref Avcı tarafından Adana’ya getirildi. Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından cenaze defnedilmek üzere Adana’nın Pozantı ilçesine götürüldü. 

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