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İspanyol bilim insanları kanser ve diyabet gelişimini önleyen içecekleri açıkladı

İspanyol bilim insanları kanser ve diyabet gelişimini önleyen içecekleri açıkladı

Süt ve az yağlı türevlerinin orta düzeyde tüketiminin bir dizi hastalığın gelişme riskini azalttığı öğrenildi.

Medical Xpress’in aktardığına göre İspanyol bilim insanları, sütün önleyici özellikleriyle ilgili olan ve randomize kontrollü çalışmalardan ve diğer araştırmalardan elde edilen verilere dayanan 14 çalışmanın meta-analizini yaptı.

Yoğurtlar gibi az yağlı süt ürünleri tüketiminin, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, kalın bağırsak kanseri ve mesane kanseri riskini azalttığı tespit edildi.

Aynı zamanda araştırma, sütün osteoporotik kırıklar ve kalça kırılmalarına karşı koruma sağlamadığı ama omurları güçlendirdiğini gösterdi.

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