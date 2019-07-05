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TL'de iyimser hava! Dolarda yatay seyir

TL'de iyimser hava! Dolarda yatay seyir

G-20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL güne 5.61 TL seviyesinde başladı.

Piyasalar S-400 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkilerin yanı sıra Fed’den faiz indirim beklentileri nedeniyle küresel bazda zayıflayan doların seyrini de izliyor.

Dolarda düşüş sürerse...

-Bankacılar dolar/TL’nin 5.50’ye doğru düşüşünü sürdürmesi halinde bireysellerin döviz talep edip etmeyeceklerinin de önemli olacağını belirtiyor.

-Bireyseller döviz birikimini bu yıl 25.6 milyar dolar artırdıktan sonra sınırlı bir döviz satışı yaptılar.

-ABD ile ilişkiler ve S-400 konusu da gündemde kalmaya devam ediyor.

-ABD Almanya başta olmak üzere küresel faizlerin sert düşmesi gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu bir havayı beraberinde getiriyor. Küresel risk iştahındaki artış benzer ülkelerden daha çok satış baskısı altında kalan ve yüksek faiz sunan Türkiye’ye yönelik ise iştahın daha da kuvvetlenmesine neden oluyor.

-Ancak Temmuz ayı Rusya’dan alınan S-400 sistemin teslim edilecek olması ve ABD’den gelebilecek olası yaptırımlar nedeniyle TL varlıklar açısından kritik bir ay olarak öne çıkıyor.

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