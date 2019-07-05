Sarıkaya kulisi patlattı! Bakın Erdoğan vekilleri nasıl uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili vekillerle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Erdoğan'ın vekilleri “Abartmayın, vekiller olarak panik halinde gözükmeyin; 31 Mart’ı 23 Haziran’a kurban etmeyin…” sözleriyle uyardığını aktardı.

Sarıkaya, Başkanlık Sistemi eleştirilerine ilişkin Cumhurbaşkanı bu konuda taviz vermedi, sistemin aksayan yönleri dışında ana aksında bir değişim olmayacağını belirtti.

Erdoğan'ın "Abartmayın, vekiller olarak panik halinde gözükmeyin" uyarısı yaparak "31 Mart’ı 23 Haziran’a kurban etmeyin…" dediğini aktardı.

Sarıkaya'nın "Erdoğan: Abartmayın; 31 Mart’ı 23 Haziran’a kurban etmeyin..." başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Sistem eleştirisine taviz vermedi

Kapalı her iki toplantıda olup biteni milletvekillerinden dinledim. Şunu söylemeliyim ki yönetim kadrolarının seçime yönelik eleştirisi çok daha sertti. Milletvekillerinin ilk grubu ile dün gerçekleşen toplantıdaki değerlendirmeler ise daha çok kendilerini önemsiz hissettiren sistemin işleyişine yönelikti. Aktarıldığına göre Cumhurbaşkanı bu konuda taviz vermedi, sistemin aksayan yönleri dışında ana aksında bir değişim olmayacağını belirtti.

"Vekiller olarak panik halinde gözükmeyin"

"Biz iyiyiz… Eski geride kaldı, geriye dönüş yok, sorun yok" dedi. Son dönem gerçekleşen 9 sandık sonucunu sayıp hepsinde birinci parti çıktıklarının altını özenle çizdi. Panik halinde gözükmeyin

İstanbul seçimindeki kaybın nedenlerine girmedi ama milletvekillerini uyarmaktan da geri durmadı: Abartmayın, vekiller olarak panik halinde gözükmeyin; 31 Mart’ı 23 Haziran’a kurban etmeyin…

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