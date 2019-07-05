HABER /  GÜNCEL
ADV Muğla Marmaris'te 4 gece 5 gün aile oteli

İstanbul'da feci kaza! TEM Otoyolu kilitlendi

İhlas Haber Ajansı

Sabah saatlerinde TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri mevkinde kalp krizi geçiren sürücü 6 araca çarptı.

İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon başına kalp krizi geçiren sürücü 6 araca çarptı. Kaza sonrası trafik durma noktasına geldi.

Olay, sabah 07.50 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri mevkisi İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 43 BA 040 plakalı aracın sürücüsü, orta yaşlı erkek şahıs direksiyon başında bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği söylenilen sürücü, 2'si işçi servisi minibüsü olmak üzere toplam 6 araca çarptıktan sonra emniyet şeridi kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. 



Sürücünün durumu ağır
Sürücünün fenalaştığını gören diğer araç sürücüleri ise 112 sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücüyü hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri ise sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını alarak olayla ilgili inceleme yaptı. 
Yaşanan olayda aracı maddi hasar gören bir başka sürücü ise olay anını anlattı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul’da 2 bin polise şark tayini
İstanbul’da 2 bin polise şark tayini
27 suçtan aranan 'kasa faresi' Adana'da yakayı ele verdi
27 suçtan aranan 'kasa faresi' Adana'da yakayı ele verdi
Kurban Bayramı yaklaşırken büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı belli oldu
Kurban Bayramı yaklaşırken büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı belli oldu
Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kurtarılamadı!
Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kurtarılamadı!
Ekrem İmamoğlu "yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip bombayı patlattı
Ekrem İmamoğlu "yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip bombayı patlattı
İspanyol bilim insanları kanser ve diyabet gelişimini önleyen içecekleri açıkladı
İspanyol bilim insanları kanser ve diyabet gelişimini önleyen içecekleri açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Sultangazi'de cinayet! Yolda yürürken vurdu
Sultangazi'de cinayet! Yolda yürürken vurdu
Sevcan Orhan kaç yaşında aslen nereli ilk Sevcan Orhan ilk eşi kimdir?
Sevcan Orhan kaç yaşında aslen nereli ilk Sevcan Orhan ilk eşi kimdir?
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
TL'de iyimser hava! Dolarda yatay seyir
TL'de iyimser hava! Dolarda yatay seyir
Sisi Hafter'e desteğini gönderdiği askeri konvoyla gösterdi fotoğraflar sızdı
Sisi Hafter'e desteğini gönderdiği askeri konvoyla gösterdi fotoğraflar sızdı
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Ersun Yanal istedi Comolli reddetti! Volkan Demirel için son kararı Ali Koç verecek
Ersun Yanal istedi Comolli reddetti! Volkan Demirel için son kararı Ali Koç verecek
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı temmuz zammı
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı temmuz zammı
Yorumlar