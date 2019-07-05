İstanbul'da feci kaza! TEM Otoyolu kilitlendi

Sabah saatlerinde TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri mevkinde kalp krizi geçiren sürücü 6 araca çarptı.

İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon başına kalp krizi geçiren sürücü 6 araca çarptı. Kaza sonrası trafik durma noktasına geldi.



Olay, sabah 07.50 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri mevkisi İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 43 BA 040 plakalı aracın sürücüsü, orta yaşlı erkek şahıs direksiyon başında bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği söylenilen sürücü, 2'si işçi servisi minibüsü olmak üzere toplam 6 araca çarptıktan sonra emniyet şeridi kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.







Sürücünün durumu ağır

Sürücünün fenalaştığını gören diğer araç sürücüleri ise 112 sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücüyü hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri ise sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını alarak olayla ilgili inceleme yaptı.

Yaşanan olayda aracı maddi hasar gören bir başka sürücü ise olay anını anlattı.