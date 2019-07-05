Basına kapalı toplantıda milletvekilleri önerdi Erdoğan 'olabilir' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden "geriye dönüş yok" mesajı verirken, milletvekillerinden gelen bir cumhurbaşkanı yardımcısının parlamentodan seçilmesi önerisine, "olabilir" diyerek soğuk bakmadığı belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından, ilk olarak geçtiğimiz günlerde partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) iç değerlendirme toplantılarını başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partili milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeye başladı.

Bu kapsamda Erdoğan, alfabetik sıraya göre 6 gruba ayrılan ilk milletvekili grubu ile dün sabah kahvaltıda bir araya geldi. Görüşmeden yansıyanları BBC Türkçe okurlarına aktardı.

"Geriye dönüş olmaz"

Toplantılarda milletvekillerinin sistemin aksayan yönlerine ilişkin eleştiri ve önerilerini dinleyen Erdoğan, Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana uzun bir parlamenter sistem deneyimi olmasına karşın, bir çok sorun ve kısıntı yaşandığını belirterek, 1 yıl önce geçilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de bazı aksaklıkların olmasının doğal karşılanması gerektiğini vurguladı.

Ancak bu aksaklıkların birçoğunun uygulamadan kaynaklandığını ve yeniden parlamenter sisteme dönülmesi gibi bir düşüncelerinin kesinlikle olmadığını kaydeden Erdoğan, "Eksikler varsa giderilebilir. Ama eski sisteme dönüş yok. Biz o aşamayı geçtik, tekrar geriye dönüşümüz söz konusu olmaz" görüşünü dile getirdi.

Parlamenter bakan-başkan yardımcısı talebi

Erdoğan, yerel seçimlerden sonra yaptığı ilk değerlendirmelerde, çıkan sonuçlardan seçmeni değil kendilerini sorumlu tutacaklarını, seçmene küsme ya da kızma gibi bir tavır içine girmeyeceklerini belirterek, hem kabinede hem de parti yönetiminde değişim olacağı mesajını vermişti. İşte bu nedenle AK Parti'de öncelikle bir kabine revizyonu bekleniyor.

Ancak birçok milletvekili yeni sistem gereği, parlamento dışından atanan bakanların, halktan ve parlamentodan kopuk olduğu, seçmenin taleplerini karşılamadığı ve başarısız olduklarını dile getiriyor. Bu nedenle de milletvekilleri ya da daha önce milletvekilliği yapmış deneyimli siyasetçilerin kabineye alınması gerektiği görüşünü dile getiriliyor.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde, AK Parti, Meclis komisyonlarında çoğunluğunu kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığı için, milletvekillerinin istifa ettirilerek, kabineye alınması riskli görülmüştü.

Bazı milletvekilleri istifa ederek kabineye alınabileceği konuşuluyor

Ancak yerel seçimlerde muhalefetten 5 milletvekilinin belediye başkanı seçilip istifa etmesi ile, partinin komisyonlarda çoğunluğu kaybetme riskinin ortadan kalktığına vurgu yapılıyor. Bu nedenle, bir kaç milletvekilinin istifa ederek, kabineye alınabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Hatta bazı milletvekilleri, bir cumhurbaşkanı yardımcısının milletvekilleri arasından atanması önerisini seslendiriyor. Erdoğan'ın da bir cumhurbaşkanı yardımcısının parlamentodan seçilmesi önerisine, "olabilir" diyerek soğuk bakmadığı mesajı verdiği belirtiliyor.

Kabine revizyonu görüşmelerden sonra

Erdoğan'ın, milletvekilleri ve partisinin diğer yetkili kurulları ile yapacağı toplantıların ardından, kabine değişikliğini gündeme alması bekleniyor.

Bakanlıklar bölünecek mi?

AK Parti içinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden sonra sayıları 25'ten 16'ya düşürülen bakanlıklardan bazılarının verimsiz olduğu, bürokrasinin yükünün arttığı ve işlerin yavaşladığı eleştirileri yapılıyordu.

Hatta kulislerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların yeniden bölüneceği ifade ediliyor.

Milletvekillerinin bu yöndeki eleştirileri anımsatması üzerine Erdoğan'ın bir anlamda hem bürokrasiyi azaltmak, hem de tasarruf için bakanlık sayısını azalttıklarını hatırlattığı; bürokratik sorunların çözümü için çalışma başlatacaklarını belirtmekle birlikte, bakanlıkların ayrılmasına şimdilik sıcak bakmadığı ifade ediliyor.