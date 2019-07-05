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Romanya Basketbol Milli Takımı'nın başına tecrübeli isim Ayhan Avcı geçti

Romanya Basketbol Milli Takımı'nın başına tecrübeli isim Ayhan Avcı geçti

Yıllardır Bellona Kayseri Basketbol bayan basketbol takımının baş antrenörlüğünü yapan Ayhan Avcı, Romanya Kadın Milli takımın koçu oldu. 

Ayhan Avcı Romanya Milli Takım antrenörlüğüne getirildi. Avcı'nın staffında Müge Berkalp de bulunacak. Tecrübeli koç Avcı, 2021 Avrupa Şampiyonası elemeleri boyunca görev yapacak ve sözleşmesi 2021 Şubat ayında sona erecek.

Budapeşte’de kampta bulunan Rumen takımının başında bulunan Avcı, kamp sonrası Türkiye’ye dönecek.

Aynı zamanda U20 Türkiye koçu
Türkiye U20 kadın Basketbol takımının da koçu olan Ayhan Avcı’nın önümüzdeki sezon Bellona Kayseri Basketbol ile lige katılıp katılmayacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek. 

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