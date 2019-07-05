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Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'a soruşturma!

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'a soruşturma!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kaleme aldığı “8 Mart’ta ne oldu?” başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kaleme aldığı “8 Mart’ta ne oldu?” başlıklı yazısına CİMER üzerinden gelen şikayet sonrası savcılık soruşturma başlattı.

Dilipak yazısında, "Bizde 8 Mart 2016’da 'Feminist Gece Yürüyüşü' ile önce feminist gösteriye, ardından gay ve lezbiyenlerin, fahişelerin sokaklara çıktıkları bir gösteriye döndü. Bunların aile diye bir meseleleri yok. 'İffet'le dalga geçiyorlar, fahişelikten yanalar. Bunu özgürlük olarak görüyorlar"ifadelerini kullanmıştı.

Şikayette neler denildi?

Dilipak hakkında CİMER'e yapılan başvuruda, "Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan ve yazısını yayımladığı için gazetesi Akit'ten şikâyetçiyim. Alenen insanları, özellikle de kadınları aşağılayan, bölen bir yazı ele almış. Bu gazeteyi okuyan insanları kin ve nefret söylemleriyle etki altına alarak, halkın bir bölümüne karşı kışkırtmıştır. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bu yazıyı bugün ele alması tamamen kasıtlıdır. Yazısında, ‘Bizde 8 Mart 2016'da 'Feminist Gece Yürüyüşü' ile önce feminist gösteriye, ardından gay ve lezbiyenlerin, fahişelerin sokaklara çıktıkları bir gösteriye döndü. Bunların aile diye bir meseleri yok. 'İffet'le dalga geçiyorlar, fahişelikten yanalar’ ibareleri geçiyor. Bunun düşünce ve fikri özgürlüğü ile alakası olmadığını ve insanları, özellikle de kadınları aşağıladığını düşünüyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim" denildi.

İşte o sevk yazısı:

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