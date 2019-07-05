Hande Kazanova Temmuz 2019 Oğlak Burcu bu ay çok önemli

İkili ilişkilerde alınması gereken önemli kararlar ani ve hızlı bir şekilde hayatınızda etkili olabilir. .Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Oğlak burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Boğa burcunu neler bekliyor?

Temmuz ayı sizin zıt burcunuzda gerçekleşen Tam Güneş Tutulması ile başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Bu ay sizin için çok önemli. Tutulma ikili ilişkiler ve özel hayat evinizde gerçekleşiyor. İkili ilişkilerde alınması gereken önemli kararlar ani ve hızlı bir şekilde hayatınızda etkili olabilir.

3 Temmuz’dan sonra partnerinizin üzerine daha fazla düşeceğiniz, ilişkiler üzerine daha fazla eğileceğiniz bir dönem başlıyor. Aynı zamanda hemen Temmuz başında enerjinizi daha çok parasal konulara harcamaya başlayacaksınız.8 Temmuz’da Merkür gerilemesi maddi konularda önemli kararlar almanızı tetikleyebilir.

19 Temmuz’a kadar büyük bir borcun altına girmeyin. 19 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar ikili ilişkiler ve özel hayatınızda bir Merkür gerilemesi olacak. Bu alanlarda daha önceden yaşanmış sıkıntı ve sorunlar karşınıza gelebilir.

Bu ay 9-11-14-17 ve 30 Temmuz tarihleri ikili ilişkiler ve özel hayat konularında sizi test edecek. 23 Temmuz’dan sonra ise algınızı parasal konulara çevireceksiniz. Güzel bir ay diliyorum.