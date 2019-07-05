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Kemal Öztürk'ten Ali Babacan ve Meral Akşener tepkisi! Derhal durdurun

Kemal Öztürk'ten Ali Babacan ve Meral Akşener tepkisi! Derhal durdurun

Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ali Babacan'a açılan FETÖ davalarıyla ilgili Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı. FETÖ’ye yardım iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen savcılığın, dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını ‘bilgilerine başvurmak üzere’ ifadeye çağırdığı öne sürüldü.

Son dönemdeki yazıları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk ise Ali Babacan’a yönelik FETÖ soruşturmasına tepki gösterdi. 

Babacan'a ve Akşener'e dava büyük bir hata

Öztürk sosyal paylaşım sitesi Twitter’da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve ''Ali Babacan’a, Meral Akşener’e ya da haksız yere herhangi birine FETÖ’den dava açmak, hukuken ve siyaseten büyük hatadır. Bunun AK Parti’ye ya da ülkeye fayda sağlayacağını düşünenler kesinlikle ya cahildir ya art niyetli. Açılmışsa soruşturma derhal durdurulmalı’’ ifadelerini kullandı.

İşte Öztürk'ün o Twitti: 

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