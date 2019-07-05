Deniz Zeyrek'ten çok konuşulacak kabine revizyonu kulisi!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "kabineye coğrafi rotüş gelebilir" başlıklı yazısında AK Parti yönetimi, TBMM grubu ve bakanların uyumlu çalışamadığının Ankara kulislerinde konuşulduğunu öne sürdü.

Zeyrek, AK Partili vekillerin 'profesyonel bakanlar' ile iletişim kuramadığı için serzenişte bulunduklarını aktardı. Zeyrek, mevcut kabinede bölgesel dengenin gözetilmediğini ve seçmenin bu konuda partiye tepkili olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine revizyonunda bölgesel dengeyi gözeteceğini iddia etti.

Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Sivas'ın doğusundan tek bakan yok"

TBMM kulisindeki bir sohbette duydum. Kontrol edince doğru olduğunu anladım: Mevcut kabinede beş Karadenizli bakan yer alıyor. Üç bakan Manisalı. Sivas'ın doğusundan tek bakan yok. Biliyorsunuz, geçmişte hükümetler oluşturulurken bölge dengesi gözetilirdi. Bazı illerden bakanlar olması, sadece o illerin değil, ilin bulunduğu bölgenin sempatisini toplardı. Partililer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliğine gitmesi halinde, bölge dengesini de gözetmesini bekliyorlar.

Kars Belediyesi'ni HDP'nin kazanması

Şahsen, çok yakından izlediğim Kars siyasetinden örnek verebilirim. Ulaştırma Bakanlığı'na Ahmet Arslan'ın getirilmesi, sadece Kars için değil bölgenin de kaderini etkilemişti. Başarılı olduğu halde Arslan'ın kabinede yer almaması ise bölgede büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Kars sokaklarında dolaşırken beni TV yayınlarından tanıdığını söyleyen bir vatandaş, "Hadi Ahmet Arslan'ı yapmadın. Bari Tarım Bakanlığı'na Yunus Kılıç'ı getir. Adam tarım profesörü, ziraatçı. Daha iyisini mi bulacaksınız" demişti. Yıllar sonra Kars Belediyesi'ni HDP'nin kazanması, o vatandaşın bu düşüncede yalnız olmadığını gösteriyor.

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