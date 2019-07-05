Bodrum'daki milyon dolarlık Hint düğününe İlahiyat Fakültesi'nden itiraz! İslami açıdan geçersiz

Çiftin Bodrum'daki düğünü, 1 milyon dolara mal oldu. Ancak evlilik, ilahiyat fakültesi tarafından çıkarılan bir fetvayla karşı çıkıldı. Fetvanın sebebi olaraksa oyuncu Jahan’ın Müslüman olması ancak eşi Jain’in farklı bir dine mensup olması gösterildi.