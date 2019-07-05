Bodrum'daki milyon dolarlık Hint düğününe İlahiyat Fakültesi'nden itiraz! İslami açıdan geçersiz
Hint düğünleri için çokça tercih edilen Bodrum'da milyon dolarlık bir Hint düğün gerçekleşti fakat Hindistan’daki Darul - Uloom İlahiyat Fakültesi, bu evliliğe itiraz etti.
Türkiye, Hint düğünleri için tercih edilen bölgelerden biri haline dönüşmüşken, Hindistanlı oyuncu ve milletvekili Nusrat Jahan ve iş adamı Nikhil Jain de düğünleri için Türkiye'yi tercih ederek 19 Haziran’da Bodrum’da dünya evine girdi.
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Çiftin Bodrum'daki düğünü, 1 milyon dolara mal oldu. Ancak evlilik, ilahiyat fakültesi tarafından çıkarılan bir fetvayla karşı çıkıldı. Fetvanın sebebi olaraksa oyuncu Jahan’ın Müslüman olması ancak eşi Jain’in farklı bir dine mensup olması gösterildi.
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Müftü Asad Kasmi yaptığı açıklamada, Jahan’ın farklı dinden biriyle evlenerek İslam’a karşı çıktığı ve saygısızlık ettiği belirtildi.
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Kasmi, evliliğin İslami açıdan geçersiz olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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