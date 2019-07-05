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Düğün sezonu başladı! Hangi elbiseler tercih edilmeli

Demirören Haber Ajansı
Düğün sezonu başladı! Hangi elbiseler tercih edilmeli

Bu sene düğünlerde şık gözükmek isteyenler için sezonun trendleri belirlendi. Pastel renklerin revaçta olduğu sezonda tüllerin, dantellerin ve volanlı modellerin kullanılması gerektiği ifade edildi.

Yaz aylarının gelişiyle peş peşe düğün organizasyonları başladı. Bu dönemde en az gelin ve damat kadar heyecanlı olan davetliler içinse en kritik konulardan biri doğru elbiseyi seçmek oluyor.  Doğru elbise seçiminde, düğünün gerçekleşeceği mekân oldukça belirleyici bir rol oynuyor.  Kır düğününden plaj düğününe, şık bir otel salonundan manzaralı bir terasa kadar pek çok farklı mekânda düğün yapılıyor.

Morhipo MAG ekibi mekâna göre elbise seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve sezonun trendlerini sıraladı. 

Yazın favorisi pastel tonlar

Yaz düğünlerinin favori mekânları arasında plajlar geliyor. Bu düğünlerde ön planda olan rengin pastel olduğu ifade edildi. Özellikle uçuşan elbiselerin tercih edilmesi gerektiği bildirilirken doğal çiçekler ve tül aksesuarlar kullanarak kıyafetlerin kombinlenebileceği kaydedildi.

Romantik dantel elbiseler

Kır düğününe davetli olanlar içinse mekanın romantizmine uygun dantel elbiselerin tercih edilebileceği belirtildi. Ayrıca uçuşan elbiselerin yanı sıra bu sene oldukça fazla mevcut olan çiçekli kumaşlar ve volanlı tasarımların da bu düğünler için de biçilmiş kaftan olduğu açıklandı.

Sade elbiseye dikkat çekici aksesuar

Davetli olunan törenin İstanbul’da Boğaz manzaralı bir mekanda olması halinde sade bir elbise modelinin dikkat çekici aksesuarlarla kombinlenmesi gerektiği tavsiyesinde bulunuldu. Şık bir otel düğününe gidecekler için seçimin abiye elbiselerden yana kullanılabileceği kaydedildi.

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