Temmuz 2019 Kova Burcu Hande Kazanova tutulma sağlık alanında

Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Kova burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Balık burcunu neler bekliyor?İşlerinizi yetiştiremeyebilirsiniz. Sağlığınıza ekstra özen göstermelisiniz. 8 Temmuz’da Merkür gerilemesi olacak.

Temmuz ayı iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda oluşacak bir Tutulma ile başlıyor sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Bu alanlarda ani değişimler 2 Temmuz’da yaşanacak Tam Güneş Tutulması’nda karşınıza gelebilir. Günlük hayatınızın ritminde bir hızlılık devrede olacak.

İşlerinizi yetiştiremeyebilirsiniz. Sağlığınıza ekstra özen göstermelisiniz. 8 Temmuz’da Merkür gerilemesi olacak.

Sizin ikili ilişkiler ve özel hayat alanlarınızda gerileyecek. Sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamakta zorlanacağınız anlamına geliyor. Eski sıkıntı ve problemler yeniden ortaya çıkabilir. Tesadüfler karşınıza çok ilginç olayları getirebilir. 16 Temmuz’da oluşacak parçalı Ay Tutulması kadersel alanda olacak.

Bazı olayların ardındaki gerçekler önünüze ilginç bir şekilde düşebilir. Sakin olmak ve hayatın akışına güvenmek önemli olmalı. 9-11-14-17 ve 30 Temmuz tarihleri iş hayatınız ve sağlığınızla ilgili konularda dikkat etmeniz gereken tarihler. 23 Temmuz’dan sonra ikili ilişkiler ve özel hayat alanında işleri toparlama fırsatınız olacak. Güzel sonuçlar almaya yatkın olacaksınız. Güzel bir ay diliyorum.